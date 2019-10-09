Son Dakika
MHP'den Yalçın Doğan'a sert eleştiri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2019
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor
Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi kazadan kıl payı kurtuldu
Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya

Bu da kıyafet hırsızı !

İstanbul’da gece vaktinde yolda yürüyen bir şahıs, bir evin pencere demirlerine asılı halde olan kıyafetleri çaldı. Şahsın, ev sahibinin iş kıyafetlerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 09.10.2019, 09:32 09.10.2019, 09:46
Bu da kıyafet hırsızı !

İstanbul’da gece vaktinde yolda yürüyen bir şahıs, bir evin pencere demirlerine asılı halde olan kıyafetleri çaldı. Şahsın, ev sahibinin iş kıyafetlerini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli’de Abdurrahmangazi Mahallesi Giresun Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir şahıs, bir evin pencere demirlerine asılı halde kıyafetler olduğunu fark etti. Kısa bir süre çevreyi kolaçan eden şahıs daha sonra eve doğru yöneldi. Pencere demirlerine asılı olan iş kıyafetlerini alan şahıs, tişörtünün içine saklayarak oradan uzaklaştı.

Kıyafetleri çalınan Nadir Altınel, “Gece saat 12.30 civarında oldu. Sabah kalktığımda iş kıyafetlerimi bulamadım, eşim kurutmak için buraya asmıştı. İşe gittim geldim, akşam güvenlik kamerasına baktığımda hırsızın buradan alıp gittiğini gördüm. Bu hırsız kimse bulunmasını istiyorum. Yan komşularımın da kıyafetlerini çalmış” dedi.

Şahsın, evin pencere demirlerine asılı kıyafetleri çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pencere demirlerine asılı kıyafetleri fark eden şahıs bir süre etrafı kolaçan ediyor. Daha sonra kıyafetleri çalıp tişörtünün içine saklıyor ve kaçıyor.

(İzzet Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kıyafet #asayiş #istanbul
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@