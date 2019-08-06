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Bu görüntüler faciadan az önce kayda alınmış

Muş’un Malazgirt ilçesinde 4 çocuğun boğularak öldüğü piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 17:19
Bu görüntüler faciadan az önce kayda alınmış

Muş’un Malazgirt ilçesinde 4 çocuğun boğularak öldüğü piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde görev yapan imam F.Ö., 3 Ağustos günü Kur’an kursunda eğitim gören 41 çocuğu Murat Nehri kenarına pikniğe götürmüştü. Bu esnada serinlemek için nehre giren çocuklardan Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı (12) ve Tamer Güven (10) boğularak hayatını kaybederken, Boran Yıldırım’ın ise Muş Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

İlçeyi yasa boğan olay öncesi öğrencilerin piknik yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Acı olay öncesi öğrencilerin hayli keyifli olduğu ve eğlendikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Veysel Eşin /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Muş Devlet Hastanesi #ilçe haberleri #Malazgirt #muş
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