Bülent Arınç’tan yeni parti açıklaması: "Yaptıkları yanlış"
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma iddialarına karşı yaptığı açıklamada, "AK Parti’den ayrılmalarını onaylamıyorum. Partiden ayrılıp da başka parti kurmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduklarını söylemeye çalışıyorum. Elimden gelen budur" dedi.
Bülent Arınç’tan yeni parti açıklaması: "Yaptıkları yanlış"
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma iddialarına karşı yaptığı açıklamada, "AK Parti’den ayrılmalarını onaylamıyorum. Partiden ayrılıp da başka parti kurmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduklarını söylemeye çalışıyorum. Elimden gelen budur" dedi.
Kırıkkale’yi ziyaret eden TBMM eski başkanı Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arınç, "Bende basından medyadan takip ediyorum. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğunu, ben Bülent Arınç olarak her zaman şunu ifade ettim; ben AK Parti’nin kurucusuyum. AK Parti’de 18 yaşına girdi. Bu partide de hayatım boyunca kalmaya devam edeceğim. AK Partiden ayrılıp da başka parti kurmak isteyenlere de yaptıklarının yanlış olduklarını söylemeye çalışıyorum. Elimden gelen budur" dedi.
AK Parti’ye hizmet etmeye devam etmelerini isteyen Arınç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"BUGÜNE KADAR HEP OMUZ OMUZA, KOL KOLA OLDUK"
AK Parti’ye karşı siyaset yapmamalarını ve mücadele etmemelerini de tavsiye eden Arınç, "AK Parti ile mücadele etmemelerini tavsiye ediyoruz. Onlardan beklentimiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini severler. zaman zaman görüşürler. İkazlarda bulunurlar ama arkadaşlarımızın nihayetinde biz karar vermiyoruz. Biz tahin etmiyoruz. Temennimizi söylüyoruz. Bugüne kadar hep birlikte omuz omuza yan yana ve kol kola olduk. Hiç bir zamanda karşı karşıya gelmedik, umarım da bundan sonra da karşı karşıya gelmeyiz" şeklinde konuştu.
(İHA)
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