Son Dakika
Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Belhanda’dan taraftarlara teşekkür
Ruhani zirve için Türkiye’ye geldi
Antalya’da seraları tehdit eden sazlık yangını korkuttu
Çavuşoğlu: “Bugünkü açıklamamızdan rahatsız olanlar Filistinli kardeşlerimizi katlediyor, alçakça devlet terörizmi uyguluyor bir de utanmadan Cumhurbaşkanımıza saldırmaya yelteniyor“
Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Toplantısı öncesinde konuştu
Evlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor
Samsun’da yemekten dönen aile kaza yaptı: 9 yaralı
Dağ yürüyüşünde mahsur kalan genci jandarma kurtardı
Kulp’taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha

Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Asayiş 15.09.2019, 21:43 15.09.2019, 21:53
Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı yolu üzerindeki Kargı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkerim T.’nin kullandığı 03 ABD 965 plakalı otomobil ile Muharrem Ercan G. yönetimindeki 07 ADU 892 plakalı otomobil çift şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerin hurdaya döndüğü feci kazada Mehmet Ali Özkara olay yerinde can verirken, sürücüler Abdülkerim T. ve Muharrem Ercan G. ile yolcular Tuğba T., Nazike Nisa T. ve Niyazi T. yaralandı. Yaralı sürücülerden Muharrem Ercan G. çarpışmanın etkisiyle bulunduğu yerde sıkıştı. Sürücüyü, sıkıştığı yerden Bucak Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya ve Burdur’daki hastanelere kaldırıldı.

YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri gerekli incelemelerin yapılmasıyla birlikte trafiğin aksamaması için yoğun çaba harcadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#otomobil #trafik kazası #burdur
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:22
Öğle 12:49
İkindi 16:20
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Celta de Vigo 4 4
16. Espanyol 4 4
17. Real Betis 3 3
18. Getafe 3 2
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@