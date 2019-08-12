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Burgazada’da korkutan orman yangını
Burgazada’da ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangın söndürüldü.
Asayiş 12.08.2019, 16:02
Buagazada’da saat 14.00 sırlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın tahrip olduğu düşünülürken, çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)
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