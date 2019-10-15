Son Dakika
Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü
Denizli'de kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
İsmail Ünal: “Herhangi bir birleşme söz konusu değil”
6 hakim ve savcı ihraç edildi
81 ilde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması
Isparta’da düştüğü apartman bahçesinde öldü

Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Orhaneli ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu yolda meydana gelen kazada minibüsteki kişilerden biri yaşamını yitirdi, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 15.10.2019, 10:45 15.10.2019, 11:07
Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı tırla çarpıştı.

Minibüste bulunan Ahmet Bake (64) kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Bağcı ile aynı araçtaki Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#minibüs #kaza #bursa #trafik kazası #tır #Orhaneli
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@