Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Orhaneli ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu yolda meydana gelen kazada minibüsteki kişilerden biri yaşamını yitirdi, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 15.10.2019, 10:45 15.10.2019, 11:07
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı tırla çarpıştı.
Minibüste bulunan Ahmet Bake (64) kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Bağcı ile aynı araçtaki Hayriye Altın (64) ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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