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Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Adana’da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan Şükrü Gürbüz’ün cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 22.09.2019, 15:43
Bursa şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Adana’da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan Şükrü Gürbüz’ün cenazesi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde ikamet eden 20 yaşındaki Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana’daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi ilk olarak babaevine getirildi. Burada okunan duanın ardından şehidin cenazesi Ovaakça Merkez Camii’ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bursa milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Ali Gürbüz ayakta güçlükle dururken, namaza binlerce kişi katıldı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde Ovaakça aile kabristanına defnedildi.

(İHA)
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