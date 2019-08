Bursa Valisi Canbolat’tan orman yangını açıklaması 

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulunarak, “Bölgede sabahtan bu yana etkin bir şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Bu yangın 9 alana intikal etti. Bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. İki alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili bütün ekiplerimiz seferber oldu. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan orman yangıyla alakalı bölgede incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Canbolat, açıklamalarda bulundu. Yangının sabah 09.00 itibariyle 5 farklı alanda başladığını ifade eden Canbolat, “Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen bölgeye intikal etti. Bu arada bizde AFAD İl Müdürlüğümüz ve Bursa Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını seferber ettik. Özel sekterinde belli imkanlarını bölgeye sevk ettik. Etkin bir şekliyle bölgede yangına müdahale ediliyor. 7 tane itfaiye helikopterimiz bölgede sabahtan bu yana etkin bir şekilde yangınla mücadele ediyoruz. Bu yangın 9 alana intikal etti. Bunların 7 tanesinde mücadele sonuç verdi ve yangın söndü. İki alanda yangın devam ediyor. Bu alanların kontrol altına alınmasıyla ilgili bütün ekiplerimiz seferber oldu. İnşallah akşama kadar yangını kontrol altına almayı planlıyoruz. Çevre illerden de takviye ekipler geldi” açıklamasını yaptı.

“YANGININ BOYUTU 3 KİLOMETRELİK MESAFEDE”

Yangının 3 kilometrelik alanda ilerlediğini dile getiren Canbolat, “Yangının hat boyu 3 kilometrelik mesafede. Mesafeli yangınlar var. Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız” diye konuştu.

Can kaybının olmadığını aktaran Canbolat, “Ormanımızda ne kadar zarar olduğunu açıklayacağız. Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var. Şuanda bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığımız bölgede olabilecek her türlü imkanı değerlendiriyor. İnşallah bu akşam bu felaketten kurtulmuş oluruz” şeklinde konuştu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, köy sakinleri, AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri bölgede seferber olmuş durumda. Çevre illerden ve Bursa’dan da bölgeye sevk edilen iş makineleri yolları genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

3 kilometrelik hatta çıkan yangın havadan drone ile de görüntülendi. Ormanlık alandan dumanlar hala daha yükselirken, helikopterlerin havadan yangına müdahalesi sürüyor. Bölgede rüzgarın da şiddetini düşürdüğü öğrenildi.

(İHA)