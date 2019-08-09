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Bursa’da 50 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 50 hektarlık alanın yangından etkilendiğini söyledi.

Asayiş 09.08.2019, 20:12
Bursa’da 50 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 50 hektarlık alanın yangından etkilendiğini söyledi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Selimiye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 helikopter, 17 arazöz, iş makineleri, AFAD ve diğer kurtarma ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, bölgede incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın’dan son durumla ilgili bilgi aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, "Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve diğer kurumlarımız yangına zamanında müdahale etti. Şu anda 17 ekibimiz yangının bulunduğu alanı çevrelemiş durumda. Yangının çıkışına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Orhaneli Çivili’de meydana gelen yangınla alakalı ekiplerimiz araştırma yapıyor. Oradan bir sonuç alındığı takdirde paylaşacağız. Şuan burası için bir şey söylemek erken. Meşe ve kızılçam ağaçları zarar gördü" dedi.

(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)
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