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Bursa’da hortum paniği (Video Haber)
Bursa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Öte yandan Bursa’nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum korkuya sebep oldu.
Asayiş 17.08.2019, 16:58 17.08.2019, 17:30
Bursa’da hortum paniği (Video Haber)
Bursa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Öte yandan Bursa’nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum korkuya sebep oldu.
(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)
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