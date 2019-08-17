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Bursa’da hortum paniği (Video Haber)

Bursa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Öte yandan Bursa’nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum korkuya sebep oldu.

Asayiş 17.08.2019, 16:58 17.08.2019, 17:30

Bursa’da hortum paniği (Video Haber)

Bursa’da öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Öte yandan Bursa’nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum korkuya sebep oldu.

Bursa’da öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gemlik Körfezi Kumla sahili yakınlarında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren hortum bölgede paniğe sebep olurken, bu sırada denizde olan tatilciler sahili boşalttı. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçe sağanak yağmura teslim oldu.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

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