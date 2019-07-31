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Bursa’da iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Asayiş 31.07.2019, 16:18 31.07.2019, 16:58
Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa Etibank 14 Eylül bulvarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup yolda karşılaştı. Sözlü tartışmayla başlayan kavganın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı. Olaya karışan yaralılar, Ş.A, S.G, E.İ ve K.T. çevredekilerin yardımı ve ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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