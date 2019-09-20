Bursa’da otomobil yan yattı, sürücü ölümden döndü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazada sürücü ölümden döndü.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazada sürücü ölümden döndü.
Alınan bilgilere göre kaza, Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. İtfaiye istikametinden Cerrah istikametine doğru seyir halinde olan Cansu Ç. (27) idaresindeki 06 ZC 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yolun ortasında bulunan bankete ardından aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla yan atan araçtan çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltilerek kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(İHA)
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