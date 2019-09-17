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Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan arkadaşlarıyla yol ortasında kavga ederek araçlarına kurşun sıkan 3 kişi yakalandı. İki grubun kavga ettikleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 17.09.2019, 09:37 17.09.2019, 09:50
Bursa’da silahlar konuştu...O anlar kamerada
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan arkadaşlarıyla yol ortasında kavga ederek araçlarına kurşun sıkan 3 kişi yakalandı. İki grubun kavga ettikleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi’nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence merkezi işleten R.D. ile akrabası A.D. işlettikleri mekandan çıktıkları sırada aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Mehmet C, Okan D. ve Erhan Ö. ile karşılaştılar. Karşılaşma sırasında iki grup arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bir süre sokak ortasında kavga eden gruptan Erhan D. ve beraberindeki arkadaşları arabalarından aldıkları pompalı tüfek ile R.D. ve A.D’nin bindiği otomobili kurşun yağmuruna tuttu.

R.D. ve A.D. saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulurken, silah seslerini duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinden şüphelileri tespit eden ekipler, 3 saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı. Çok geçmeden şahısların yerlerini tespit eden ekipler, 3 silahlı saldırganı olayda kullandıkları pompalı tüfekle yakaladı. Şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #bursa
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