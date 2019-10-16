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Bursa’da sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama
Bursa’da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Asayiş 16.10.2019, 23:02
Bursa’da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıstan örgüt propagandası yapan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4’ü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 18 yaşından küçük olan şüpheli 1 çocuk ise ailesine teslim edildi.(İHA)
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