Bursa’da sosyal medyadan terör propagandasına operasyon: 10 gözaltı
Bursa TEM ekipleri, Fırat’ın doğusuna Suriye’nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan ve hakaret eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Bursa TEM ekipleri, Fırat’ın doğusuna Suriye’nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapan ve hakaret eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat Nehri’nin doğusunda yuvalanmaya çalışan terör örgütlerini temizlemek ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri PKK, PYD ve YPG lehine propaganda yapan, Cumhurbaşkanına hakaret eden 10 kişi tespit etti. Şahısların Bursa Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve İnegöl ilçelerinde oturduklarını belirleyen ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şahıs da gözaltına alınırken, şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.
(Derya Evren/İHA)
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