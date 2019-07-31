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Bursa’da Tehlikeli Yolculuk

Bursa’da eşyalarını taşımak isteyen bir grubun kamyon kasasında yaptıkları tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

Asayiş 31.07.2019, 11:11 31.07.2019, 11:33
Bursa’da Tehlikeli Yolculuk

Bursa’da eşyalarını taşımak isteyen bir grubun kamyon kasasında yaptıkları tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

İzmir-Bursa yolu üzerinde 16 K 55015 plakalı kamyon ile eşya taşıyan bir grup insanın tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Kamyon kasasına yerleştirilen eşyaların üzerine oturan 3 kişi, hiçbir tedbir almadan yolculuk yaptı. Görüntülerde, kamyon arkasında 3 ve arka tarafta 1 kişi olmak üzere 4 kişinin güvenliklerinden endişe etmeden trafikte sohbet ettikleri görülüyor.

Düşme tehlikesi olmasına rağmen tehlikeye aldırmayan şahıslar diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuklarına devam etti. O anlar ise trafikte seyir halinde olan diğer insanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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