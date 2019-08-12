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Bursa’da trafik magandaları temizlik işçisine saldırdı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir araçtan 3 kişi yol kenarında çöp toplayan temizlik işçisine saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Asayiş 12.08.2019, 19:52
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir araçtan 3 kişi yol kenarında çöp toplayan temizlik işçisine saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Öte yandan çevre yolunda ise kırmızı ışıkta duran iki aile otomobillerinden inerek birbirine girdi. Eşlerinin ayırması üzerine iki aile araçlarına binip olay yerinden ayrıldı. Her iki kavgada çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.(İHA)
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