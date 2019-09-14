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Bursa’da yed-i emin deposunda büyük yangın
Bursa’da yed-i emin deposunda yangın çıktı. Patlamaların olduğu yangında 20 araç küle dönerken, bitişikteki geri dönüşüm tesisi de büyük zarar gördü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Asayiş 14.09.2019, 15:23
Bursa’da yed-i emin deposunda yangın çıktı. Patlamaların olduğu yangında 20 araç küle dönerken, bitişikteki geri dönüşüm tesisi de büyük zarar gördü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
Köpükle müdahale eden aracın gelmesiyle yangın bir saat içinde söndürüldü. Bu esnâda depodaki bazı araçlar dışarı çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı. Eski Gemlik yolunda trafik düzensizliği olduğu için itfaiye ekipleri yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekti. Zafer, Gençosman, AKOM, Küçük Sanayi, İhsaniye ve Gürsu’dan gelen itfaiyelerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.(İHA)
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