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Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’da orman yangınının dehşet veren alevli görüntüleri kameraya yansıdı.

Asayiş 05.08.2019, 23:28
Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’da orman yangınının dehşet veren alevli görüntüleri kameraya yansıdı.

Yangın, sabah 09.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Çivilli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yükselen dumanlar rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 7 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve diğer gönüllü kuruluşlar takviye olarak geldi. 5 farklı noktada başlayan yangın, 3 kilometrelik alanda 9 farklı noktaya yayıldı. Havadan helikopterler, karadan da ekipler yaptıkları çalışmalarda akşam saatlerinde yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, go-pro kameraya yansıyan görüntülerde ise, ormanlık alandaki alevlerin etkili olduğu görüldü. Yangın söndürme helikopterinin suyundan görüntü almak isteyen gazeteciler de nasibini aldı. 3 metreyi gecen alevlere rağmen ormandan topladığı çöp ve şişeleri elinden bırakmayan NAK ekibinin kadın üyesi herkesin takdirini topladı. Ekiplerin, yoğun çalışmaları kameraya kaydedildi.

(İHA)
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