Flaş HaberSuriye sınır hattına asker sevkiyatı
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin Bursa’da yaşayan ailesine acı haber verildi.
Asayiş 07.10.2019, 22:58
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin Bursa’da yaşayan ailesine acı haber verildi.
Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, "Çukurca/Hakkâri’de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.(İHA)
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