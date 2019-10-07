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Hakkari’de kazada yaralanan 1 asker şehit oldu

Bursa’ya şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin Bursa’da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Asayiş 07.10.2019, 22:58
Bursa’ya şehit ateşi düştü
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin Bursa’da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan Muhammed Sezgin Kotanoğlu isimli asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber şehidin Bursa’da yaşayan ailesine verildi. Aldıkları acı haberle yasa boğulan şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, "Çukurca/Hakkâri’de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

(İHA)
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