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Büyük orman yangınına teknolojik müdahale

İzmir’de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı. Kızılötesi ışınlarla helikoptere gelen sinyaller, karada çalışan ekiplere gönderilerek alevlere daha kısa sürede ulaşılması sağlandı. Öte yandan, ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi.

Asayiş 29.08.2019, 14:14 29.08.2019, 15:58
Büyük orman yangınına teknolojik müdahale
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İzmir’de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı. Kızılötesi ışınlarla helikoptere gelen sinyaller, karada çalışan ekiplere gönderilerek alevlere daha kısa sürede ulaşılması sağlandı. Öte yandan, ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz pazar günü çıkan ve henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmaya devam ediyor.

Hem havadan hem de karadan alevler söndürülmeye çalışılırken, orman yangınında teknolojiye de başvuruldu. Gece uçuşu yapan helikopterlere takılan gece görüş sistemleriyle kızılötesiyle alınan veriler, karada çalışan ekiplere aktarıldı ve alevlere müdahale edildi. Bu teknolojiyle birlikte ekiplerin alevlere ulaşması da kolaylaştırıldı.

‘FOTOKAPAN’ İLE ORMANI YAKANLAR BULUNACAK

Gece görüş sisteminin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğünün de ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi. Işığa ve sese duyarlı olarak çalışan sistemin fotoğrafları çekip merkeze gönderdiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 800 kamera sisteminin olduğu, bunların 254’ünün ise İzmir’de bulunduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #teknoloji #orman yangini #izmir
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