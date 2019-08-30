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Büyük taarruzun yıl dönümünde Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Asayiş 30.08.2019, 08:57
Büyük taarruzun yıl dönümünde Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının Yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan duyuruda da 07.00 ile 14.00 saatleri arasında yollar kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak olan yollar ise şunlar:

1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde trafiğe kapatılacak.

2. D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

3. 10.Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

4. Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

5. Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

6. Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

7. Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

8. Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

9. Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

10. Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

11. Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

12. Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,

13. Adnan Menderes Bulvarı

Alternatif Yollar ise şu şekilde olacak:

1. Turgut Özal Millet Caddesi,

2. Fevzipaşa Caddesi,

3. Atatürk Bulvarı,

4. Sahil Kennedy Caddesi

(Davut Has/İHA)
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