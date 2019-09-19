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Büyükçekmece’de ‘yasaklı ilaç’ operasyonu
Büyükçekmece’de bir eve düzenlenen operasyonda, viagranın hammaddesi olarak bilinen 58 kilo sildenafil ilaç ele geçirildi. Polis tarafından ele geçirilen maddeden 600 bin adet hap elde edildiği ifade ediliyor.
Asayiş 19.09.2019, 12:28 19.09.2019, 12:37
Büyükçekmece’de bir eve düzenlenen operasyonda, viagranın hammaddesi olarak bilinen 58 kilo sildenafil ilaç ele geçirildi. Polis tarafından ele geçirilen maddeden 600 bin adet hap elde edildiği ifade ediliyor.
Gözaltına alınan M.E. hakkında ‘kaçakçılık kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
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