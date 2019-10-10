Çaldıkları altın takı dolu çelik kasayı forkliftle taşımışlar

ADANA (AA) - Adana'da 8 evden yaklaşık 500 bin liralık hırsızlık yaptıkları öne sürülen ve evlerin birinden çaldıkları altın takı dolu çelik kasayı forkliftle taşımaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son 4 ayda 8 evden kapı kilit göbeğinin kırılarak girilmesi sonucu yaklaşık 500 bin liralık hırsızlık gerçekleştirildi.

İhbarlar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden olayları 5 kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekip, yaptığı çalışmayla şüphelilerin kimliğini ve adresini tespit etti.

Zanlılar Özgür E, İhsan E. ve Emre E, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir eve girmeye çalışırken, Hakan Emre B. ve Baki Feyyaz C. ise evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Özgür E. ile İhsan E'nin kardeş olduğu, birlikte kuaför salonu işlettiği öğrenildi.

- Çelik kasanın forkliftle taşınması güvenlik kamerasında

Şüphelilerden Özgür E, İhsan E, Hakan Emre B. ve Baki Feyyaz C'nin merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki daireden yaklaşık değeri 70 bin lira olan içinde 2 altın set, 2 burma bilezik, 50 çeyrek altın, 4 yarım altın ve 200 avronun bulunduğu çelik kasayı çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olaya ilişkin görüntülerde, zanlıların taksiyle olay yerine geldiği, daha sonra üzerini bezle örttükleri çelik kasayı asansörle zemin kata indirip sürükleyerek dışarıya çıkardığı görülüyor.

Kiralık otomobille sanayi sitesine götürüldüğü belirlenen çelik kasanın bir süre sonra şüphelilerden İhsan E'nin kullandığı forkliftle başka bir yere taşınması bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Özgür E, kardeşi İhsan E. ve Hakan Emre B. tutuklandı, Baki Feyyaz C. ve Emre E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.