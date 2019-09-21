Çaldıkları otomobille iş yerini soydular
Çaldıkları otomobille Başakşehir ve Güngören’de bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çaldıkları otomobille Başakşehir ve Güngören’de bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 20 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt’ta park halindeki bir otomobilin çalınması olayı üzerine harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların eşkalleri ve kullandıkları çalıntı aracı tespit etti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili incelemeleri neticesinde, şahısların bu aracı kullanarak, 21 Temmuz’da Başakşehir’de, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde ise Güngören’de hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahısların 21 Temmuz’da Başakşehir’deki bir iş yerini soydukları, 22 Temmuz’da Güngören’de bir pizzacıyı soymak istedikleri, 23 Temmuz’da da yine Güngören’de bir tekstil firmasına girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların hırsızlık eylemlerinde çaldıkları beyaz renkli aracı kullandıkları, hırsızlık yaparken tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü.
(Yunus Emre Şeker/İHA)
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