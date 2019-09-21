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Çaldıkları otomobille iş yerini soydular

Çaldıkları otomobille Başakşehir ve Güngören’de bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 21.09.2019, 12:47 21.09.2019, 20:03
Çaldıkları otomobille iş yerini soydular
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Çaldıkları otomobille Başakşehir ve Güngören’de bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 20 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt’ta park halindeki bir otomobilin çalınması olayı üzerine harekete geçti. Olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların eşkalleri ve kullandıkları çalıntı aracı tespit etti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili incelemeleri neticesinde, şahısların bu aracı kullanarak, 21 Temmuz’da Başakşehir’de, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde ise Güngören’de hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şahısların 21 Temmuz’da Başakşehir’deki bir iş yerini soydukları, 22 Temmuz’da Güngören’de bir pizzacıyı soymak istedikleri, 23 Temmuz’da da yine Güngören’de bir tekstil firmasına girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Eşkalleri ve kullandıkları araç bilgileri belirlenen şahıslar takibe alındı. Takibe alınan aracın Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkamacıda park halinde olduğunu görüldü. Bunun üzerine oto yıkamacıda ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelilerinden birinin burada çalıştığını tespit etti. Yerleri belirlenen şüpheliler 19 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Serkan K.’nin (20) 15, Ersin M.’nin (36) ise 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, oto yıkamacıda yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda çalıntı plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların hırsızlık eylemlerinde çaldıkları beyaz renkli aracı kullandıkları, hırsızlık yaparken tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

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