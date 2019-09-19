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Çalılıklarda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Asayiş 19.09.2019, 19:25 19.09.2019, 22:46
Çalılıklarda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar çalılık alanda yangına sebep oldu. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri Gülüç Belediyesi ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Gülüç Belediyesi ekipleri yangına bir itfaiye aracı ile müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yangın mahaline gelerek çalışmaları bizzat koordine etti. Çıkan yangında çalılık alan yanarken, mahalle sakinleri yangını evlere sıçramadan söndürülmesini sağlayan Başkan Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

(İHA)

#Çalılık yangını evlere #gülüç beldesi #zonguldak
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