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Çalınan 240 ton mercimek depoda bulundu
Mersin’de bir bakliyat firmasından çalınan 24 ton mercimek, başka çuvallara aktarılmak istenirken bir depoda ele geçirildi.
Asayiş 13.09.2019, 11:22 13.09.2019, 11:43
Mersin’de bir bakliyat firmasından çalınan 24 ton mercimek, başka çuvallara aktarılmak istenirken bir depoda ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir bakliyat firmasından çalınan 24 ton mercimeğin Müfide İlhan Mahallesi’ndeki bir depoda saklandığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi, firmanın isminin yazılı olduğu çuvallardaki mercimekleri başka çuvallara aktardıkları sırada suçüstü yakaladı.
S.E, K.Ç. ve R.O. adlı şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçen mercimekler firmaya teslim edildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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