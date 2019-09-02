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Çalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandı
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Çalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da polis ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 02.09.2019, 17:19 02.09.2019, 17:30
Çalıntı araçta 46 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da polis ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, çalıntı araç olan 34 FS 0228 plakalı minibüste, 46 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç ve sürücü hakkında da soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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