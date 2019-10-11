Son Dakika
Barış Pınarı Harekatı 3. gününde
Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Milli Savunma Bakanı Akar: "Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi"
Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildi
Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı

Çalıp sattıkları araçları tekrar çalmışlar

İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 11.10.2019, 12:28 11.10.2019, 13:48
Çalıp sattıkları araçları tekrar çalmışlar
banner63

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlığına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda, otomobil hırsızlığına ilişkin çok sayıda şikayet üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 8 Ekim'de İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 14 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde 22 çalıntı otomobil bulundu.

- Aracın modeline göre yöntem geliştirmişler

Bu arada, şüphelilerin çalacakları alt sınıf araçların önce yakıt deposu kapağını çalıp anahtar yaptırdıkları ardından aracı çaldıkları belirlendi.

Zanlıların, modeli yüksek araçları ise yanlarında getirdikleri cihazla aracın beyin bilgilerini sıfırlayıp yeni kontak anahtarı tanımlayarak çaldıkları öğrenildi.

Şüpheliler, çaldıkları otomobillerin bilgilerini hurda araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirip sahte evrak düzenleyerek sattıkları tespit edildi.

- Çalıp sattıkları araçları tekrar çalmışlar

Şüphelilerin bilgilerini değiştirerek düzenledikleri sahte evraklarla sattıkları çalıntı araçlara GPS (Küresel Konumlama Sistemi) taktırdıkları öğrenildi.

Aracın konumunu takip eden şüphelilerin önceden yaptırdıkları yedek anahtar ile sattıkları çalıntı araçları tekrar çalıp, parçalara ayırdıktan sonra yedek parça olarak sattıkları tespit edildi.

Ayrıca, ara operasyonda suç örgütü liderleri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa G. ve Ufuk K'nin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul'da gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Ankara ve Kocaeli'nde gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik kamerası ve polis kamerası görüntülerinde, şüphelilerin hırsızlık anları ve evlerine düzenlenen operasyon anları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#istanbul #Asayiş Şube Müdürlüğü #Oto Hırsızlık Büro Amirliği #oto hırsızlığı
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@