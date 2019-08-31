Son Dakika
Bakan Çavuşoğlu otizmli çocuklar için golf turnuvasına katıldı
Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı
Beşiktaş, Mohamed Elneny’i açıkladı
Emre Mor: "İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğim"
Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı
Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür şoku
MHP Başkan Yardımcısı Yalçın’dan CHP’ye tepki
Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen kedi kameraya yansıdı
Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu devam ediyor
Kıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist yakalandı

Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı

Aydın’da bir caminin bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş 31.08.2019, 14:28 31.08.2019, 14:49
Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı
banner63

Aydın’da bir caminin bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydın’da Bey Camii’nde dün cuma namazı sonrası cemaat bağış kutusuna kağıt para attı. Camiye gelen 864 lira 20 kuruşluk elektrik faturasını ödemek için cemaatle birlikte bağış kutusunu açan Bey Camii’nin müezzini Güven Kemer, bağış kutusundaki kağıt araların olmadığını görünce durumdan şüphelenip olayı polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme görevlileri caminin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemede 16-17 yaşlarındaki bir şahsın cuma namazı ile ikindi namazı arasında camiye girip kilitli olan bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çaldığı tespit edildi. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İbrahim Kılınç/İHA)

#Güvenlik Kamerası #hırsız #Camideki bağış kutusu #aydın
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@