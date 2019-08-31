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Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı
Aydın’da bir caminin bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Asayiş 31.08.2019, 14:28 31.08.2019, 14:49
Aydın’da bir caminin bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
(İbrahim Kılınç/İHA)
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