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Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 14.10.2019, 12:17 14.10.2019, 13:22
Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mevkisindeki zeytinlik alanda bulunan yabancı uyruklular hakkında işlem başlattı.

Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ayvacık #düzensiz göçmen #çanakkale #jandarma
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