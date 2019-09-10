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Çanakkale’de 144 mülteci yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 144 mülteci yakalandı.
Asayiş 10.09.2019, 14:00 10.09.2019, 14:34
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 144 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Bademli ve Babadere köylerinin sahil bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 144 mülteci yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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