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Çanakkale’de 190 mülteci yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 190 mülteci yakalandı.
Asayiş 09.10.2019, 15:39 09.10.2019, 15:55
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 190 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Bademli, Koruoba ve Koyunevi köylerinin sahillerine operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda bölgede ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu mülteci yakaladı.
Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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