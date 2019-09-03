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Çanakkale’de 2 günde 449 mülteci yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 2 günde toplam 449 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Asayiş 03.09.2019, 15:21
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 2 günde toplam 449 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Adlî makamların talimatı gereği, 2 minibüs yediemin otoparkına çekildi. Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatı ile M.A., E.M. ve A.E. tutuklanırken, A.A. isimli organizatör ise gözaltına alındı.(İHA)
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