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Çanakkale’de 24 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren...

Asayiş 02.10.2019, 17:17 02.10.2019, 17:41
Çanakkale’de 24 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behram köyü sahilindeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#düzensiz göçmen #göçmen #çanakkale
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