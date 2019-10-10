Çanakkale’de 314 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan 8 ayrı operasyonlarda 314 yabancı uyruklu yakalandı.
Asayiş 10.10.2019, 18:20
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan 8 ayrı operasyonlarda 314 yabancı uyruklu yakalandı.
TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri ise Sivrice ve Akaya burnu açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 242 düzensiz göçmen yakaladı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Mültecilerişlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.(Bekir Erdinç/İHA)
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