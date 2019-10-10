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Çanakkale’de 314 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan 8 ayrı operasyonlarda 314 yabancı uyruklu yakalandı.

Asayiş 10.10.2019, 18:20
Çanakkale’de 314 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan 8 ayrı operasyonlarda 314 yabancı uyruklu yakalandı.

Kuzey Ege’de Yunanistan’a yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekiplerince gece ve gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan, Suriye, Somali ve Sudan uyruklu 314 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 905 Bot Komutanlığınca Sivrice burnu açıklarında yapılan iki operasyonda Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalandı.

TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri ise Sivrice ve Akaya burnu açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 242 düzensiz göçmen yakaladı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Mültecilerişlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(Bekir Erdinç/İHA)
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