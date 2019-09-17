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Çanakkale’de 32 mülteci yakalandı
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4’ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Asayiş 17.09.2019, 14:15 17.09.2019, 14:34
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4’ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Bugün sabah saatlerinde Eceabat’ın Küçükanafarta köyü Küçükkemikli mevkiinde, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, arazi içerisinde yasa dışı çıkış yapmak için hazırlık yapan 4’ü çocuk 32 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, Suriyeli uyruklu şüpheli organizatör M.H. ise yakalanarak gözaltına alındı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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