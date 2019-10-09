Çanakkale’de 57 mülteci yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 57 mülteci yakalandı.
Asayiş 09.10.2019, 20:08
Bugün saat 12.30’da sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler alınan bir istihbarat sonucu yapılan operasyonda zeytinlik arazide oturur vaziyette 57 mülteci yakaladı. Mülteciler işlemlerinin tamamlanması için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi.(Cenk İşver/İHA)
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