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Çanakkale’de 88 mülteci yakalandı sınırdışı edilecek
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 88 mülteci yakalandı.
Asayiş 29.09.2019, 17:55 29.09.2019, 18:48
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 88 mülteci yakalandı.
Mültecilerin, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.
(İHA)
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