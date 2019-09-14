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Çanakkale’de 90 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonlarda 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 14.09.2019, 17:11
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonlarda 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu’da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.(İHA)
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