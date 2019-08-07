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Çanakkale’de makilik yangını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde pırnal ve meşe ağaçlarının bulunduğu makilik alanda çıkan yangında 70 dönümlük alan zarar gördü.

Asayiş 07.08.2019, 19:55
Çanakkale’de makilik yangını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde pırnal ve meşe ağaçlarının bulunduğu makilik alanda çıkan yangında 70 dönümlük alan zarar gördü.

Bilaller köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın makilik alanda etkili oldu. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 1 helikopter, 9 arozöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve Ayvacık Belediyesi’ne ait 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangında 70 dönümlük bir makilik alan yanarken, yangın ekiplerce kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

(İHA)
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