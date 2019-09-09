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Çanakkale’de orman yangını söndürüldü

Çanakkale Kara Savaşları’nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kilitbahir köyünde ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Asayiş 09.09.2019, 12:13 09.09.2019, 13:29
Çanakkale’de orman yangını söndürüldü

Çanakkale Kara Savaşları’nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kilitbahir köyünde ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kilitbahir köyünde "Dur Yolcu" yazısı ile Kilitbahir Kalesi arasındaki ormanlık alanda saat 10.45 sıralarında başlayan yangını fark eden denizciler Çanakkale Liman Başkanlığı’nı arayarak ihbarda bulundu.

İhbarın alınmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Liman Başkanlığı’na ihbarda bulunan gemiler boğazdan geçerken yangının büyüdüğünü anons etti. Bölgeye anında sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri ile denizden yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#orman yangini #çanakkale
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