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Çanakkale’de torba torba eşek eti geçirildi

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazır torba torba eşek etleri geçirildi. Polis ve zabıta ekipleri ele geçirilen eşek etlerini imha etti.

Asayiş 10.10.2019, 21:49 10.10.2019, 22:12
Çanakkale’de torba torba eşek eti geçirildi

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, piyasaya sürülmeye hazır torba torba eşek etleri geçirildi. Polis ve zabıta ekipleri ele geçirilen eşek etlerini imha etti.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesine bağlı Zabıta ekiplerinin aldığı ihbar üzerine ilçeye bağlı Akköy Menderes Çayı mevkiinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapan ve İstanbul’da piyasaya sürecekleri tahmin eden kişilere yönelik yapılan operasyonda torba torba eşek etleri ele geçirildi. Halk sağlığı için hayati öneme sahip operasyonu başarıyla tamamlayan Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi Zabıta ekipleri, ele geçirilen eşek etlerini bölgede imha etti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, başarılı operasyon sebebiyle emniyet ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

(Erol Güngördü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çanakkale #ezine #eşek eti
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