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Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Asayiş 11.08.2019, 09:14
Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından Orman Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının sabah saatlerinde havadan da müdahale ile kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yangının bilançosu henüz açıklanmazken, çok sayıda yaban hayvanın öldüğü belirlendi.
Öte yandan yangın bölgesi havadan görüntülendi.(Derya Evren - Fatih Çapkın - Cenk İşver - Utku Yaşar Cüce - Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)
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