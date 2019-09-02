Cani anne ve sevgilisi tutuklandı
İzmir’de cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki çocuğu döverek öldürdükleri ileri sürülen anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir’de cesedi tandırdan çıkan 5 yaşındaki çocuğu döverek öldürdükleri ileri sürülen anne ve sevgilisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.’nin oğlu Eymen Sadık Durak’a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine Buca ilçesinde belirlenen adrese gitmişti. Eymen’in ve annesi M.D.’nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil olmuştu. Yapılan araştırmada M.D.’nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine polis operasyonla anne M.D.’yi yakalamış, küçük Eymen ise evde bulunamamıştı. Polislerin Eymen’in nerede olduğu sorusuna çelişkili cevaplar veren anne, daha sonra oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etmişti. Gözaltına alınan M.D.’nin ilk ifadesinde Eymen’in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü söylediği, cansız bedenini de Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi’ne götürüp kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği belirtilmişti. M.D.’nin gösterdiği yerde arama yapan polisler, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen’in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini bulmuştu.(İHA)