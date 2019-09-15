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Çankırı halkı depremlerden tedirgin oldu

Çankırı’da peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. Çerkeş’te sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 22.03’e kadar büyüklükleri 1.6 ile 4.8 arasında değişen 13 deprem meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler paniğe neden oldu.

Asayiş 14.09.2019, 23:26 14.09.2019, 23:55
Çankırı halkı depremlerden tedirgin oldu
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Çankırı’da peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. Çerkeş’te sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 22.03’e kadar büyüklükleri 1.6 ile 4.8 arasında değişen 13 deprem meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler paniğe neden oldu.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 13 farklı depremden dolayı vatandaşların bir çoğu tedirgin oldu. Çankırı esnaflarından Ensar Şenol, "Çankırı’da sabahtan beri 13 tane deprem meydana gelmiş. Sabah huzursuz bir şekilde güne uyandım. Ve hala şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gece nasıl uyuyacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bunun için nasıl bir önlem alınabilir onu da merak ediyorum" dedi.

Öğrenci Ömer Berat Özek ise "Sabah saatlerinde depremin şiddetiyle uykumdan uyandım. Çankırı’da ilk kez deprem hissettim. Daha önce 1999 Marmara depremini araştırdım. Depremin ne kadar kötü bir olay olduğunun farkındayım. Artçı depremler sürekli devam etti, bazıları Çankırı merkezden bile hissedildi. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Allah bir daha yaşatmasın o günleri" ifadelerini kullandı.

(Hilmi Çelikel/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Tedirgin #panik #deprem #çankırı
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