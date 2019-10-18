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Çankırı’da trafik kazası: 34 yaralı

Çankırı’da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.

Asayiş 18.10.2019, 11:29 18.10.2019, 11:34
Çankırı’da trafik kazası: 34 yaralı

Çankırı’da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan cenaze için Çankırı’ya gelen 34 VN 2677 plakalı Cemil Güney idaresinde bulunan 32 yolcunun bulunduğu otobüs zeminin kaygan olmasından dolayı yan yattı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıların bir kısmını Çankırı Devlet Hastanesine diğer kısmını ise Kurşunlu Devlet Hastanesine götürdü.

Olayda kimse hayatını kaybetmezken 3 kişi Ankara’ya sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#otobüs #yaralı #trafik kazası #çankırı #asayiş
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