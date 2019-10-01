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Çapa diş hekimliği binası için tahliye kararı

İstanbul Valiliği depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Asayiş 01.10.2019, 15:57 01.10.2019, 16:17
Çapa diş hekimliği binası için tahliye kararı
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İstanbul Valiliği depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Çapa diş hekimliği #deprem #İstanbul Valiliği
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