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Cenazeden dönen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu. Ölenlerin akraba oldukları ve Mardin’deki bir cenaze töreninden dönerken kaza yaptıkları belirlendi.

Asayiş 25.09.2019, 13:59 25.09.2019, 14:05
Cenazeden dönen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
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Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu. Ölenlerin akraba oldukları ve Mardin’deki bir cenaze töreninden dönerken kaza yaptıkları belirlendi.

Kaza sabah saatlerinde Akseki-Cevizli arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan A. idaresindeki 07 LRS 60 plakalı otomobil ile Mahsun Tuncer idaresindeki 07 ABH 389 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada kiralık olduğu belirlenen 07 ABH 389 plakalı otomobilin sürücüsü Mahsun Tuncer ile kardeşleri Mecit Tuncer, Ali Tuncer ve yengesi Bişer Tuncer hayatını kaybetti. Araçta bulunanların Mardin’de bir cenazeden döndükleri ve aracın kiralık olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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