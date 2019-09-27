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Ceren Damar Şenel davasına başlandı
Çankaya Üniversitesinde 2 Ocak 2019’da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.
Asayiş 27.09.2019, 14:12
Çankaya Üniversitesinde 2 Ocak 2019’da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.
Sabahın erken saatlerinde çok sayıda sivil toplum örgütü, kadın hakları ve duruşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Ankara Adliyesine geldi. Duruşmayı izlemek için salona çıkan birçok izleyici, yer kalmaması sebebiyle duruşma salonuna alınmadı. Sanık Hasan İsmail Hikmet’in dinlenmesinin ardından duruşmaya 1 saat 15 dakika ara verildi.(Mevlüt Hasgül/İHA)
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